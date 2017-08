Symrise: Warren Buffett würde diese Aktie lieben!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

nachdem der Titel zuletzt etwas korrigierte, kann die Aktie der Symrise AG heute deutliche Zugewinne verzeichnen. Dies halte ich für absolut gerechtfertigt, denn Symrise ist in einem Oligopol-artigen Markt tätig. Und selbst Warren Buffett liebt Oligopole, aus gutem Grund!

Oligopol im Markt für Duft- und Geschmacksstoffe

Symrise ist ein Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen. Dieser Markt weist eine Oligopol-artige Struktur auf. Weltgrößter Anbieter ist die Schweizer Givaudan SA und bis vor wenigen Jahren war Symrise noch eher ein Fliegengewicht. Inzwischen jedoch hat man sich sukzessive nach vorne gekämpft und zählt heute zu den vier größten Anbietern, man ist also Teil eines Oligopols. Dabei sind Oligopole – auch für Starinvestor Warren Buffett – das Beste, was Anlegern passieren kann.

Nicht von ungefähr hat Buffett vor gut einem Jahr in US-Airlines investiert – eben ein Oligopol-artig strukturierter Markt. Doch warum sind Oligopole so großartig? Ganz einfach weil es, anders als bei Monopolen, noch Konkurrenz gibt und sich kein Unternehmen auf seinen Erfolgen ausruhen kann. Auf der anderen Seite ist der Konkurrenz- und damit Preisdruck jedoch nicht zu hoch, so dass alle Unternehmen des Oligopols gute Gewinne einfahren können.

Bei Ausbruch über Allzeithoch wird ein starkes Kaufsignal generiert!

In den letzten Wochen und Monaten bildete die Aktie ein Allzeithoch im Bereich um 68/69 Euro aus. An dieser Marke scheiterte der Titel anschließend mehrfach und fiel kurzfristig zuletzt etwas deutlicher zurück. Allerdings griffen die Anleger unterhalb von 60 Euro wieder zu – und so befindet sich die Aktie inzwischen wieder auf dem Weg gen Norden. Diese Aufwärtsbewegung sollte sich weiter fortsetzen.

Sobald die Aktie den charttechnischen Widerstand im Bereich 68/69 Euro überwinden kann, würde hier ein starkes Kaufsignal mit Kursziel zwischen 80 und 85 Euro generiert. Daher könnte man die Aktie der Symrise AG aus meiner Sicht zu Kursen um 60 Euro bis zu maximal 65 Euro einsammeln – und somit auf diesen Ausbruch spekulieren. Ein Stoppkurs unterhalb von 55 Euro sollte die Position dabei gegen potenzielle Kursverluste absichern.

Ein Beitrag von Sascha Huber.