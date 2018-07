Symrise: „Warren Buffett-Aktie“ überzeugt, aber Analysten kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Symrise ist ein deutscher Hersteller von Duft- und Aromastoffen. Ursprünglich war das Unternehmen nur eine kleine Nummer in diesem Markt. In den letzten Jahren aber ist man, auch durch entsprechende Übernahmen, stark gewachsen. So ist man heute eine große Nummer in einem oligopolartig aufgestellten Markt, der vom Weltmarktführer Givaudan angeführt wird.

Symrise trotzt schwierigen Marktbedingungen

Aufgrund dieser oligopolartigen Marktstruktur, innerhalb derer Symrise auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.