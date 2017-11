Symrise: Die Warren Buffett-Aktie startet durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im MDAX zählt heute die Aktie von Symrise. Dies freut mich ganz besonders, denn Mitte August hatte ich Ihnen an dieser Stelle in einem Artikel geschrieben, warum Warren Buffett diese Aktie lieben würde…

Starke Quartalszahlen sorgen für kleinen Kurssprung

Grund für die heutige kleine Kursrally sind dabei die vorgelegten Quartalszahlen des Unternehmens. So verzeichnete die Gesellschaft in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 ein rein organisches Umsatzwachstum von +6,5%, im kürzlich zu Ende gegangenen dritten Quartal lag das Plus sogar bei +9,1%. Damit landete das Unternehmen deutlich über den Erwartungen der Analysten, die deshalb auch nicht mit Lob sparten.

Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten lag das Konzernumsatzwachstum bei +3,9% und der Konzernumsatz folglich bei knapp 2,28 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge konnte dabei mit 21,3% auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden. Kein Wunder, dass das Management vor dem Hintergrund dieser Geschäftszahlen die eigenen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr nochmals bekräftigte.

Es zeigt sich nun, warum Warren Buffett die Aktie lieben würde!

Die vorgelegten Geschäftszahlen zeigen damit, warum Warren Buffett diese Aktie lieben würde. Denn das Unternehmen verzeichnete ein durchaus solides organisches Umsatzwachstum, das nicht mit Preisnachlässen erkauft werden muss. Und wird dies auch in Zukunft tun. Denn die Gesellschaft ist eben in einem Oligopol-artig organisierten Markt tätig. Zwar liegt man dabei deutlich hinter Weltmarktführer Givaudan, gehört aber inzwischen immerhin schon zu den Top 4 der Welt.

Schon Mitte August schrieb ich, dass die Anleger unter 60 Euro zugreifen und die Aktie bald wieder den charttechnischen Widerstand um 68/69 Euro ansteuern sollte. Heute ist es nun soweit und die Aktie setzt ernsthaft zum Durchbruch durch diesen charttechnischen Widerstand an. Sollte er fallen, wovon ich ausgehe, wird hier ein starkes Kaufsignal mit einem Kursziel zwischen 80 und 85 Euro aktiviert. Wer schon investiert ist, bleibt daher dabei. Wer noch nicht investiert ist, sollte sich m.E. mit einem Einstieg nicht mehr allzu lange Zeit lassen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.