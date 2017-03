Symrise: Solide Zahlen – positiver Ausblick – Trading-Chance voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Trotz solider Zahlen konnte Symrise am 14. März bei der Veröffentlichung der Ergebnisse bei den Anlegern nicht punkten. Der Umsatz hatte um 12% zugelegt, davon etwa 8% aus dem operativen Geschäft – ohne Zukäufe. Der Gewinn konnte wegen notwendiger Investitionen dabei nur um 2,4% gesteigert werden, was die Anleger zurückhaltend ließ. Die Aktionäre können sich allerdings über eine Dividendenerhöhung um 5 Cent auf 85 Cent je Aktie freuen. Die Aktie befindet sich seit den massiven Kursverlusten zwischen August und November 2016 aber weiterhin in einem Aufwärtstrend, der nur durch einen Ausrutscher nach unten Anfang Februar etwas holprig aussieht. Im Bereich um 55,00 Euro befindet sich eine sehr starke Unterstützung und die Chartindikatoren stehen bei hohen Umsätzen in einem positiven Bereich. Wir denken, dass sich die Aktie in einem positiven Marktumfeld wieder weiter nach oben entwickeln kann. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, werden wir noch erläutern.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.