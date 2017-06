Symrise: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise ist in den vergangenen Wochen fast nicht mehr vom Fleck gekommen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen hat auch bei fundamental orientierten Bankanalysten an Zustimmung verloren. Die Mehrheit von 55 % empfiehlt derzeit, die Aktie zu „Halten“, 25 % „Kaufen“ noch und 20 % „Verkaufen“. So neutral wie die Analysten verhielt sich der Markt, da das Monatsergebnis mit -2 % vergleichsweise bieder ausfällt. Immerhin, so charttechnische Analysten, verlaufen die Kurse im oberen Bereich der Kurshistorie und könnten bald sogar wieder Richtung neuer Tops steigen. Am 3. Mai hatte die Aktie ein 6-Monats-Hoch bei 66,15 Euro erreicht. Am 11. August 2016 waren die Notierungen auf 68,72 Euro geklettert und markierten dort das immer noch gültige Rekordhoch. Das Potenzial bis dahin beläuft sich auf gut 7 %.

Symrise: Aufwärtstrend intakt

Symrise hat trotz der Schwächeperiode den langfristigen Aufwärtstrend noch verteidigen können. Der Abstand zum trendentscheidenden GD200 beträgt indes nur 4,8 %, womit eine Trendumkehr formal rasch möglich wäre. Zudem sind die kurzfristig bedeutenden Trendsignale nur knapp über- oder teils auch unterkreuzt worden. Insofern sei die Aktie, so sagen es diese Analysten, im laufenden Aufwärtstrend gefährdet.

Symrise verfügt aus charttechnischer Sicht über Unterstützungen bei gut 62 Euro. Solange diese Grenze hält, sehen Charttechniker noch einen Aufwärtstrend.

Die Aktie von Symrise befindet sich im Hausse-Modus und damit im grünen Bereich. Allerdings könnte die Entwicklung rasch kippen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.