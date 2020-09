Symrise – Die Knaller-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Ob in Tütensuppen, Zahnpasta, Müsli oder Parfüm – die Produkte von Symrise begleiten Konsumenten und Anleger fast täglich. Die Analysten sind mehrheitlich positiv eingestellt. So ist der Duft- und Aromenhersteller gut aufgestellt, hat viele Marken-Unternehmen als Kunden und konnte so gut wie unbeschadet die Corona-Krise überstehen. Der Aktienkurs hat sich auch im Zuge der jüngsten Quartalszahlen, die ausgesprochen gut waren, weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



