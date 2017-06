Symrise: Aus Liebe zum Oligopol!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Lieber Leser,

ohne neue Nachrichten ist der Tagesgewinner im MDAX heute die Aktie der Symrise AG. Bei Symrise handelt es sich um einen Spezialisten für Duft- und Geschmacksstoffe und die Aktie ist seit ihrem wenig beachteten Börsengang im Jahr 2006 ein Highflyer. Grund genug sich der Aktie einmal anzunehmen!

Teil eines Oligopols

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Markt für Duft- und Geschmacksstoffe zwar nicht gigantisch groß ist, es sich allerdings durchaus bereits heute um einen Multi-Milliarden-Markt handelt. Darüber hinaus handelt es sich um einen Wachstumsmarkt, denn immer mehr Unternehmen brauchen solche Duft- und Geschmacksstoffe. Umso erstaunlicher, dass sich in diesem Markt ein Oligopol herauskristallisiert hat. So gibt es neben dem Marktführer Givaudan aus der Schweiz nur noch die nicht-börsennotierte Firmenich (ebenfalls aus der Schweiz) sowie die US-amerikanische International Flavors & Fragrances – und eben Symrise.

Wie immer in solchen Oligopolen ist somit die Preissetzungsmacht enorm hoch. Denn wer solche Duft- und Geschmacksstoffe braucht, ist quasi gezwungen, zu einem dieser vier großen Anbieter zu gehen. Es ist also das genaue Gegenteil dessen, was man unter „Konkurrenz belebt das Geschäft“ versteht. Insofern verwundern die relativ hohen Margen, die Symrise erzielen kann, nicht.

Fundamental hoch bewertet, charttechnisch ein klarer Kauf!

Diese hohen Margen wiederum sind natürlich vielen Anlegern ins Auge gefallen, weshalb die Aktie seit ihrem Börsengang eine einzigartige Erfolgsstory schreiben konnte. Wer die Aktie seinerzeit Ende 2006 für 17,25 Euro zeichnete, hat sein Geld inzwischen, unter Berücksichtigung der Dividenden, rund vervierfacht. Und dies alles trotz der Finanzkrise 2007-2009, die auch diese Aktie kurzfristig belastete.

So erscheint der Titel auf den ersten Blick mit einem für 2017 erwarteten KGV von gut 26 und einer Dividendenrendite von nur ca. 1,4% recht teuer. Aber Qualität hat eben ihren Preis – und so viele Aktien aus einem Oligopol-Markt mit hoher Preissetzungsmacht gibt es leider nicht. Anders sieht es dagegen rein charttechnisch betrachtet aus. Denn aus charttechnischer Sicht steht die Aktie – nach einer längeren Konsolidierung – nun unmittelbar vor dem Sprung auf ein neues Allzeithoch. Ein solches wäre gleichbedeutend mit einem charttechnischen Ausbruch und würde somit ein Kaufsignal mit Kursziel 85 Euro implizieren!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Sascha Huber.