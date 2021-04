Symrise-Aktie: In doppelter Hinsicht ein Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie der Symrise AG hat in den letzten Wochen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Seit Anfang März zeigt die Kurve nach oben. Den Ausgangspunkt bildete ein 9-Monats-Tief bei 95,90 Euro am 9. März. Im Handelsverlauf zeigte sich aber bereits, dass die Bären nicht in der Lage waren, den Kurs auf diesem Niveau zu halten. Stattdessen ging die Aktie knapp unterhalb des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung