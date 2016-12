Symrise AG: Wachstumskurs ist ungebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Symrise hat in den ersten 9 Monaten mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Der Wachstumskurs ist ungebrochen. Der Umsatz stieg um 10,9% auf 2,2 Mrd €. Allerdings ist das Wachstum nicht ganz billig. Der Gewinn verringerte sich um 3,3% auf 1,49 € pro Aktie. Künftig möchte sich der Konzern stärker auf sein Produktmanagement konzentrieren. Daher investiert Symrise vor allem in die Forschung und Entwicklung. Es sollen neue Produkte entstehen, die besser auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

stärkstes Wachstum in Lateinamerika

Der Konzern hat den Anspruch, mit innovativen Produkten schneller zu wachsen als der Markt, um somit weiterhin zu den Branchenvorreitern zu zählen. Die Gewinnentwicklung ist dabei nebensächlich. Es geht vorrangig darum, Marktanteile auszubauen und sich so eine entsprechende Marktmacht zu sichern. Das regional stärkste Wachstum erzielte Symrise in Lateinamerika. Hier lag das Plus bei sensationellen 34%. Darauf folgte Nordamerika mit einem Plus von 27% und die Asien-Pazifik-Region mit 12%.

In Europa lag das Wachstum dagegen nur bei eher schwachen 7%. Sollte Symrise seine radikale Wachstumsstrategie auch in Zukunft fortführen, wird der Gewinn keine großen Sprünge machen. Allerdings schaut Symrise nicht nur auf sein Wachstum, sondern bereinigt auch seine Geschäftsbereiche. Zuletzt wurde die Industriesparte der erworbenen Pinova Holdings wieder veräußert. Das frische Geld fließt in die Expansionen.

