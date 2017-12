Symrise AG Aktie: Solide Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Liebe Leser,

Symrise hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Wachstumskurs konnte problemlos fortgesetzt werden. Der Umsatz stieg um 3,9% auf rund 2,3 Mrd €. Besonders gut haben sich die Geschäfte in Lateinamerika entwickelt. Hier stieg der Umsatz um 8,7% auf 291 Mio €. Aber auch in Europa konnte das Wachstum weiter beschleunigt werden. Etwas enttäuschend war nur die Entwicklung in Asien. Hier lag das Umsatzplus bei weniger als 1%. Noch schlechter lief es nur in Nordamerika. Hier ging der Umsatz sogar um 1,4% zurück.

Symrise möchte seinen profitablen Wachstumskurs im Aromageschäft stärker forcieren

Die operative Marge liegt bei 21,3%, was unter diesen Marktbedingungen erstaunlich gut ist. Besonders beeindruckend war das Geschäft mit Aromastoffen verlaufen. Dieser Bereich erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 10%. Deutliche Impulse kamen hier vor allem aus den Produktgruppen für Süßwaren und würzige Produkte. Künftig möchte Symrise seinen profitablen Wachstumskurs im Aromageschäft noch stärker forcieren.

Dazu hatte der Konzern bereits weitreichende Umstrukturierungen umgesetzt, darunter die Übernahmen der Pinova Gruppe sowie von Scelta Umami, Nutra Canada und Nutraceutix. Im Gegenzug wurden aber auch einige Tochtergesellschaften abgestoßen. Insgesamt wurde die Ernährungssparte aber deutlich aufgewertet. Die Aussichten sind positiv. Allerdings wird sich das konjunkturelle Umfeld eher verschlechtern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.