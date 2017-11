Symptome lindern & mobil bleiben: starke Kombi für Erkältungspatienten (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Sobald die kalte Jahreszeit beginnt, fängt die Erkältungswelle anzu rollen und kaum jemand bleibt verschont. Eine Erkältung ist zwarmeist harmlos, kann aber sehr unangenehm sein: Gleich mehrereSymptome wie Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und Fieber machenuns das Leben schwer. Damit wir uns schnell wieder besser fühlen, istdie richtige Strategie wichtig: Mit einem Kombinationspräparat wieGeloProsed® werden genau die Symptome gezielt bekämpft, die uns beieiner Erkältung am meisten belasten.Die Herbst- und Wintermonate bringen für die meisten Menschendurchschnittlich 2-3 grippale Infekte mit sich. Die häufigstenAnsteckungen erfolgen über Schmierinfektionen: Die Viren lauern dabeivor allem auf Gegenständen, die mit vielen Händen in Berührungkommen, etwa auf Haltegriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln,Einkaufswagen oder Fahrstuhlknöpfen. Dazu kommt das Risiko einerTröpfcheninfektion, wenn beim Niesen oder Husten die Viren direktübertragen werden. Die gute Nachricht: Erkältungen sind in denmeisten Fällen harmlos und nach einer guten Woche ist meist allesüberstanden. Die typischen Erkältungssymptome können allerdings sehrbelastend sein und uns in unserem Alltag erheblich einschränken.Erste Hilfe bei belastenden ErkältungssymptomenTypische Symptome wie Fieber, eine verstopfte Nase, Kopf- oderGliederschmerzen gehen mit einer Erkältung einher. Am besten helfendagegen Ruhe und ausreichend Schlaf - doch nicht immer ist dies imstressigen Alltag möglich, denn wichtige private und beruflicheTermine nehmen keine Rücksicht auf ein angeschlagenes Immunsystem.In diesem Fall ist es hilfreich, zunächst die Symptome effektiv zubekämpfen. Das Problem dabei: Bei der Vielzahl anErkältungspräparaten ist es manchmal gar nicht so einfach, dasrichtige Mittel zu finden, das schnell für eine Linderung derBeschwerden sorgt und gleichzeitig die Mobilität im Alltag nichteinschränkt. Hierbei hat sich eine Doppelstrategie bewährt - wie mitden Wirkstoffen Phenylephrin und Paracetamol in GeloProsed®.Phenylephrin wirkt abschwellend auf die Nasenschleimhäute undParacetamol lindert erkältungsbedingte Hals-, Kopf- undGliederschmerzen sowie Fieber. Ärzte bestätigen die bewährteWirkstoffkombination: Bei den Arztempfehlungen liegt GeloProsed® anerster Stelle im Bereich der verschreibungsfreien Erkältungs- undGrippemittel (1). Im Vergleich zu anderen Erkältungsprodukten ist beiGeloProsed® keine negative Auswirkung auf die Fahrtüchtigkeitbekannt, denn die Wirkstoffkombination hat weder einen ermüdendennoch einen aufputschenden Effekt. Ein großer Vorteil im Alltag: Durchdie praktische Darreichungsform als Direktpulver im Sachet kannGeloProsed® jederzeit und ohne Wasser eingenommen werden. Bereitsnach 20-30 Minuten spüren die meisten Verwender eine deutlicheVerbesserung ihres Allgemeinbefindens und können den Alltag wiedermeistern.(2)Ein stimmiges DuoDie beiden Wirkstoffe Phenylephrin und Paracetamol in GeloProsed®sind in der enthaltenen Dosierung als Kombination ein wirksamesArzneimittel. Gut zu wissen: Phenylephrin hat kaum Einfluss auf daszentrale Nervensystem - Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit undFahrtüchtigkeit sind deswegen nicht bekannt und Erkältungspatientenbleiben somit mobil. Diese Wirkstoffkombination von GeloProsed® inder praktischen Darreichungsform im Sachet eignet sich ideal alsmobile Erkältungstherapie, wenn Symptome wie Kopfschmerzen, eineverstopfte Nase und Fieber auftreten.Zum Pflichttext: http://medipresse.de/kunden/pb/pflichttext.html(1) Pharmatrend national, Quintiles IMS, MAT 08/2017(2) Wittig (2014). GeloProsed Pulver im Alltag. PharmazeutischeZeitung 159(47):3932-8Pressekontakt:Rothenburg & Partner GmbHMartina MoysesFriesenweg 5f22763 Hamburg040-8891080moyses@rothenburg-pr.deOriginal-Content von: Pohl Boskamp GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell