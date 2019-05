Symptome einer Schilddrüsenerkrankung erkennen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Die Schilddrüse kann von unterschiedlichen Krankheiten betroffensein, die meist in eine Über- oder eine Überfunktion des kleinenOrgans am Hals münden. Eine überaktive Schilddrüse ist relativ leichtzu erkennen, wie Dr. Joachim Feldkamp, Chefarzt des KlinikumsBielefeld, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erläutert. "DiePatienten haben meistens einen beschleunigten Puls, schwitzenschnell, nehmen oft trotz normaler Ernährung ab." Schwieriger sei es,eine zu passive Drüse anhand der Symptome aufzudecken. DennMüdigkeit, depressive Stimmung oder Gewichtszunahme können auch ganzandere Ursachen haben. Gestellt wird die Diagnose mit einem Blutwert.Gemessen wird zunächst der Botenstoff TSH. Dieser wird von derHirnanhangsdrüse ausgeschüttet und stimuliert die Schilddrüse. Jeaktiver die Schilddrüse, desto niedriger ist der Wert und umgekehrt.Bei einer Überfunktion, also bei sehr niedrigen TSH-Werten, sindMediziner wegen drohender Komplikationen streng. "Vor allem älterePatienten könnten sonst Herzrhythmusstörungen oder Osteoporoseentwickeln", sagt Professorin Petra-Marie Schumm-Draeger, ärztlicheDirektorin des Zentrums Innere Medizin/Fünf Höfe in München. Stecktein Morbus Basedow hinter der Überfunktion, genügen bisweilenvorübergehend genommene Medikamente, die die Hormonausschüttungbremsen. Bei anderen Ursachen dienen die Arzneimittel zurÜberbrückung bis zur Operation oder zur Behandlung mit radioaktivemJod, das überaktive Regionen der Schilddrüse zerstört. Zur Behandlungeiner Unterfunktion verschreiben Ärzte in der RegelSchilddrüsenhormone, meist Thyroxin.In der neuen "Apotheken Umschau" erklären Experten, wann eineBehandlung notwendig wird und was Patienten beachten sollten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell