Symposium der AG Pro Biosimilars: AkdÄ-Vorsitzender Ludwig warnt vor Nocebo-Effekten bei automatischer Substitution (FOTO)

Berlin (ots) -Der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschenÄrzteschaft Prof. Wolf-Dieter Ludwig hat auf einem Symposium der AGPro Biosimilars vor "Nocebo-Effekten" im Zusammenhang mit derautomatischen Substitution gewarnt. Diese könnten auftreten, wennnicht mehr der Arzt den Wechsel von Originalpräparaten aufBiosimilars begleitet, sondern ein Apotheker diesen selbstständigbestimme. Eine entsprechende Regelung enthält das Gesetz für mehrArzneimittelsicherheit (GSAV), das im Spätsommer in Kraft getretenist und die automatische Substitution ab dem Jahr 2022 vorsieht. Eine"nicht ausreichend durchdachte Maßnahme im GSAV", so nannte esLudwig, die negative Auswirkungen auf die Therapie haben kann.Ludwig wörtlich: "Wir haben Studien, die eindeutig aufNocebo-Effekte hinweisen. Aber wir haben keine Studien, dieüberzeugend belegen, dass die automatische Substitution stattfindenkann, ohne dass der therapeutische Nutzen für den Patientenbeeinträchtigt wird. Ein entsprechendes Gesetz schafft zwarEinsparungen in Millionenhöhe, gefährdet aber dieArzneimitteltherapiesicherheit."Auf der Veranstaltung mit dem Titel "Biosimilar-Markt im Umbruch:Wie lange hält der Aufwärtstrend?" erläuterte Ludwig, wie essenziellein gründliches Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patient inseinen Augen für die Biosimilar-Therapie ist. Ludwig: "Wenn einPatient vom Original auf ein Biosimilar umgestellt werden soll,braucht es eine zeitaufwendige Beratung, damit der Patient über dievergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit des Biosimilars informiertwird und der neuen Therapie vertraut. Vertraut er dem neuen Präparatjedoch nicht, kann es sein, dass es nicht wirkt und der Patient dieBehandlung abbricht."Eine ähnliche Position vertraten andere Teilnehmer derPodiumsdiskussion, die zum Thema "Wie kommen Biosimilars nochschneller in die Versorgung?" über die Relevanz von Aufklärung undKommunikation bei einem Wechsel sprachen. IndustriepolitischeEinblicke in die Biosimilar-Produktion gaben die Diskutanten derFrage "Wie robust ist der Standort EU?".Einen Überblick über die einzelnen Diskussionen des Symposiumsfinden Sie unterhttps://probiosimilars.de/arbeitsgemeinschaft/veranstaltungen/Eine Patientengeschichte, die auf sehr persönliche Weisebeschreibt, wie eine Rheuma-Patientin den Wechsel vom Originalproduktauf ein Biosimilar erlebte, sehen Sie unterhttps://www.youtube.com/watch?v=X029Rlc7ZvsDie AG Pro Biosimilars ist die Interessenvertretung derBiosimilarunternehmen in Deutschland. Sie steht allen Unternehmenoffen, die Biosimilars entwickeln, herstellen und für die Versorgungbereitstellen. Die Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des ProGenerika e.V. engagiert sich für einen bedarfsgerechten Zugang derPatientinnen und Patienten zu modernen biopharmazeutischenArzneimitteltherapien, für eine bezahlbare Versorgung und für faireund nachhaltige Wettbewerbsbedingungen.
Pressekontakt:
Arbeitsgemeinschaft Pro Biosimilars
Anna Steinbach
Leiterin Kommunikation
Tel.: (030) 81 61 60 9-60
info@probiosimilars.de / www.probiosimilars.de /
http://twitter.com/probiosimilars