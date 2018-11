Symphony: Das macht sprachlos!

An der Heimatbörse Xetra Hong Kong notiert Symphony per 09.11.2018 bei 1,01 HKD. Symphony zählt zu "Bekleidung Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Symphony auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Symphony damit 13,1 Prozent über dem Durchschnitt (-1,74 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Apparel & Textile Products" beträgt -0,91 Prozent. Symphony liegt aktuell 12,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 78,44 und liegt mit 150 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Apparel & Textile Products) von 31,4. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Symphony auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Symphony investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,49 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.