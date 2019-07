Sympathisanten - Unser Deutscher Herbst. Dokumentarfilm im Ersten, Mittwoch, 17.07.2019, 22.45 Uhr (FOTO)

Berlin (ots) -"Sympathisanten - Unser Deutscher Herbst" ist das Porträt einerpolarisierten Gesellschaft in den 1970er Jahren, als die RAF dieSchlagzeilen beherrschte und Künstler und Intellektuelle als"Sympathisanten", als "Reservistenheer des Terrorismus" und "geistigeKomplizen des Terrors" bezeichnet wurden - mitverantwortlich fürBomben, Morde und Gewalttaten. Der Schriftsteller undLiteratur-Nobelpreisträger Heinrich Böll beklagte ein Klima desDenunziantentums und der Hexenjagd. "Keine Nuancierung scheintmöglich. Lynchstimmung", schrieb Margarethe von Trotta, die Mutterdes Regisseurs, im Oktober 1977 in ihr Tagebuch - auf dem Höhepunktdes Deutschen Herbstes.Margarethe von Trotta und Volker Schlöndorff, der Stiefvater desRegisseurs, wurden zu den Sympathisanten gezählt. Beide haben sich inFilmen wie "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", "Die bleierneZeit", "Deutschland im Herbst" oder "Die Stille nach dem Schuss"intensiv mit dem Thema Terrorismus und den Motiven vonRadikalisierung und Gewalt der Protestgeneration auseinandergesetzt."Sympathisanten" wirft einen persönlichen Blick auf dieseaufwühlende Zeit: Warum gipfelte der Aufbruch von 1968 in einermilitanten Bewegung und warum konnten viele Menschen, bevor es zu denGewaltexzessen kam, den von der RAF proklamierten Kampf für einebessere und gerechtere Welt nachvollziehen? Mit den Tagebüchern vonTrottas als rotem Faden ist Felix Moellers Film zugleichFamiliengeschichte, Filmgeschichte und Gesellschaftsporträt.Mit: Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, Peter Schneider,RenéBöll, Marius Müller-Westernhagen, Daniel Cohn-Bendit, Karl-HeinzDellwo, Christof Wackernagel.Buch & Regie: Felix MoellerKamera: Börres Weiffenbach,Kumaran Herold Originalton: Helge HaackMontage: Gisela Zick Originalmusik: Jörg Lemberg Regieassistenz: LucyJarnach Colorgrading: Till Beckmann Visual Effects: FrancescoFaranna, AndréChristopher Gerhardt Mischung: Linus NicklPostproduction Supervisor: Uli Kunz Produktionsleitung: JanBullerdieck Redaktion: Christian von Behr, Rolf Bergmann, SimoneReuter Produktion: Amelie Latscha, Felix MoellerDer Film ist eine Koproduktion von rbb und SWR mit Blueprint Filmin Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von MedienboardBerlin-Brandenburg, Filmfernsehfonds Bayern, MFG FilmförderungBaden-Württemberg, Deutscher Filmförderfonds.Sendetermine: Das Erste, Mittwoch, 17.07.2019, 22.45 Uhr, 90 Min.(Wh. 02.10 Uhr) ARTE, Dienstag, 16.07.2019, 22.05 UhrPressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell