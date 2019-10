Sympathie für Hongkong: MeToo-Aktivistin in China festgenommen

GUANGZHOU (dpa-AFX) - Die bekannte chinesische #MeToo-Aktivistin Sophia Huang ist festgenommen worden.



Die Festnahme hat möglicherweise mit ihren Sympathien für die Demokratiebewegung in Hongkong zu tun. Die 31 Jahre alte Journalistin sei am 17. Oktober in der südchinesischen Metropole Guangzhou festgenommen worden, berichteten zwei Freunde am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Peking. Die lokale Polizeistation wollte sich auf Anfrage nicht zu ihrem Fall äußern.

Der Aktivistin werde vorgeworfen, "Streit angefangen und Ärger provoziert" zu haben, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post". Mit dem Vorwurf werden in China häufig politisch unliebsame Personen oder Bürgerrechtler inhaftiert und zum Schweigen gebracht. Ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Die Aktivistin hat vermutlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie während des Studiums in Hongkong einen Aufsatz über die Protestbewegung geschrieben hatte./lw/DP/zb