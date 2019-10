Symbio rüstet die elektrischen Nutzfahrzeuge von Renault mit dem Wasserstoff-Reichweitenverlängerer aus

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Paris (ots/PRNewswire) - Am 22. Oktober hat die Renault Gruppe denLaunch des KANGOO Z.E. Hydrogen für Ende 2019 und des MASTER Z.E.Hydrogen für 2020 angekündigt. Symbio, ein Tochterunternehmen derMichelin Group und im Zentrum eines Joint Ventures, das derzeit mitFaurecia gegründet wird, ist stolz, diese zwei batteriebetriebenenElektrofahrzeuge mit einem Wasserstoff-Reichweitenverlängerer ("RangeExtender") auszurüsten. Diese doppelte Betankungslösung ermöglicht esden Flottenmanagern, ihren Betrieb zu optimieren und ihreGesamtbetriebskosten (TCO) unter Kontrolle zu halten.KANGOO Z.E. Hydrogen und MASTER Z.E. Hydrogen von Symbioausgerüstet. Das Produkt einer langjährigen Partnerschaft zwischender Renault Gruppe und Symbio, der Launch des KANGOO Z.E. Hydrogen(Ende 2019) und des MASTER Z.E Hydrogen (im Laufe des Jahres 2020)wurden am 22. Oktober angekündigt. "Unsere Teams arbeiten seit 2014zusammen", erklärte Fabio Ferrari, CEO von Symbio.Batterie + Wasserstoff = eine Null-Emissionen-Lösung, die perfektauf den Einsatz in professionellen Fahrzeugen zugeschnitten ist.Diese Fahrzeuge sind mit einem Wasserstoffsystem ausgerüstet, das aufdem Symbio StackPackS basiert. Der Reichweitenverlängerer wurde rundum eine 5 kW-Wasserstoff-Brennstoffzelle entwickelt. Ausgestattet miteiner 33 kWh-Batterie, können die Fahrzeuge das ganze Jahr hindurchReichweiten von 370 km* (KANGOO Z.E Hydrogen) und 350 km* (MASTER Z.EHydrogen) erreichen. Als Ergänzung zum traditionellen Laden derBatterie am Terminal können diese Fahrzeuge in wenigen Minuten mitWasserstoff betankt werden. "Mit dieser doppelten Betankungsoptionkönnen die Flottenmanager ihren Betrieb optimieren, indem sie auseiner sehr konkurrenzfähigen elektrischen Aufladung und einer sehrflexiblen Wasserstoffbetankung das meiste herausholen", erklärteFabio Ferrari.Benutzerzentrierte Integrationsoptionen. Beim KANGOO Z.E Hydrogenerlaubt die mit dem Hersteller ausgewählte Integrationsarchitekturdie Beibehaltung eines Ladevolumens von 3,9m3 sowie eineLadekapazität in der Größe einer Europalette. Beim MASTER Z.EHydrogen bleibt dank der gewählten Integration das aktuelleLadevolumen unangetastet.Symbio, auf dem Weg zur Massenproduktion. Die Ankunft dieser zweiModelle im europäischen Vertriebsnetzwerk von Renault bedeutet, dasssie in Zukunft wie jedes andere Nutzfahrzeug gekauft, gewartet undeingesetzt werden können. "Das sind wesentliche Voraussetzungen fürdie Massenumrüstung der Flotten in Einklang mit unserem Ziel, dieProduktion zu steigern und die Kosten zu senken", bemerkte FabioFerrari. Symbio zielt darauf ab, 2030 Produktionsniveaus von 200.000StackPacks pro Jahr zu erreichen.*ausstehende WLTP-Zertifizierung