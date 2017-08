Symbility kündigt Vertragsverlängerung mit Rainbow Deutschland an

Toronto (ots/PRNewswire) -Symbility Solutions Inc. ("Symbility" oder das "Unternehmen")(TSX.V: SY), ein internationales Softwareunternehmen mit Schwerpunktauf der Modernisierung der Versicherungsbranche, freut sich,anzukündigen, dass Rainbow International Systemzentrale DeutschlandGmbH ("Rainbow Deutschland"), ein Tochterunternehmen von RainbowInternational® Inc., seinen Vertrag für mehrere Jahre verlängert hat,um weiterhin Symbilitys Claims Connect® und Mobile Claims® zu nutzen."Wir freuen uns sehr über das Wachstum, das wir in Deutschlanderfahren, und die Verlängerung unseres Vertrags mit RainbowInternational ist ein Zeugnis des digitalen Wandels, den wir inEuropa fördern", sagte James Swayze, CEO von Symbility Solutions."Rainbow hat eine richtungsweisende Rolle beim Annehmen modernerTechnologieplattformen wie Symbility übernommen, um seinen Kunden zuhelfen, was die Bereitstellung in Versicherungsunternehmenbeschleunigt und den Markt in Deutschland transformiert.""Digitale Errungenschaften vereinfachen unseren Alltag weiterhinund wir sind aktiv darum bemüht, Technologie zum Vorteil unsererKunden einzusetzen", sagte Hartwig Finger, Managing Director vonDwyer Group Europe und Rainbow International Germany. "RainbowInternational Germany steht für hohe Qualität, professionellesSchadensmanagement und Innovation im Technologiebereich, weswegen wiruns dafür entschieden haben, unseren Vertrag mit Symbility vollerÜberzeugung zu verlängern. Die Integration mobiler Schadenssoftwareist ein Meilenstein für Rainbow International und die deutscheVersicherungsbranche."Informationen zu Rainbow InternationalRainbow International ist ein Premium-Dienstleister für dieSanierung von Wasser-, Feuer- und Schimmelschäden. Seit seinerGründung (1992) hat sich das Unternehmen fortwährend selbst etabliertund pflegt aktuell Geschäftsbeziehungen mit über 20Restaurierungsbetrieben in ganz Deutschland.Rainbow International® Inc., das 1981 gegründet wurde und weltweitüber mehr als 400 Standorte verfügt, ist Teil der amerikanischenDwyer Group, Inc. ®. Dwyer Group Inc., mit Hauptsitz in Waco, Texas,ist weltweit die größte internationale Unternehmensgruppe vonFranchise-Systemen in der Dienstleistungsbranche. Sie umschließtinsgesamt 17 unabhängige Franchise-Systeme, die unter ihrenMarkennamen Aire Serv®, Glass Doctor®, The Grounds Guys®, Mr.Appliance®, Mr. Electric®, Five Star Painting®, Mr. Rooter®, MollyMaid®, Mr. Handyman®, ProTect Painters®, Portland Glass®, Locatec®,Window Genie®, Bright & Beautiful®, Countrywide Grounds Maintenance®,Drain Doctor® und Rainbow International® geschäftlich tätig sind, umKunden auf der ganzen Welt umfassende Handwerkerdienste zu bieten.Informationen zu SymbilitySymbility (TSX.V: SY) glaubt daran, erstklassige Erfahrungen zuschaffen, die die Geschäftswelt sowie das Leben vereinfachen.Symbility blickt auf eine Geschichte der Modernisierung von Lösungenzur Schadensabwicklung für Gesundheits- und Sachversicherungen undhat sich selbst als ein Partner etabliert, bei dem Sicherheit,Effizienz und Kundenerfahrung an erster Stelle stehen. SymbilityPROPERTY (http://www.symbilityproperty.com/)(TM) sorgt für eineintelligentere Denkweise bei Sachversicherungen. Symbility HEALTH(http://www.symbilityhealth.com/)(TM) hilft Sachverständigen fürVersicherungsleistungen ihre Marken und ihr Geschäft aufzubauen.Unser strategisches Service-Team Symbility INTERSECT(http://www.symbilityintersect.com/)(TM) stärkt eine Vielfalt anGeschäften durch intelligentere Entwicklungsstrategien für mobile undIoT-Produkte, Design Thinking und Engineering Excellence. Unsere dreiSegmente treiben die Branchen voran, wodurch Symbility beweist, dasseine Veränderung zum Besseren gänzlich möglich ist.symbilitysolutions.com (http://www.symbilitysolutions.com/)Weder TSX Venture Exchange noch sein Regulation Services Provider(wie in den Richtlinien von TSX Venture Exchange definiert)übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeitdieser Mitteilung.Alle Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.James R. Swayze, Chief Executive Officer, +1-(647)-775- 8603,jswayze@symbilitysolutions.com; Blair R. Baxter, Chief FinancialOfficer, +1-(647)-775-8608, bbaxter@symbilitysolutions.com; Lucy DeOliveira, Global Marketing Director, +1-(647)-775-8607,ldeoliveira@symbilitysolutions.com; Babak Pedram, Investor Relations,+1-(416)-644-5081, bpedram@virtusadvisory.comOriginal-Content von: Symbility Solutions Inc., übermittelt durch news aktuell