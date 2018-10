Sylvie Meis will gern Bond-Girl werden

Hamburg (ots) - Model und Moderatorin Sylvie Meis, 40, kommt 2019ins Kino. In "Misfit" spielt sie eine Schuldirektorin. In deraktuellen GALA (Heft 44, ab morgen im Handel) sagt sie, welche Rollesie am liebsten mal spielen würde: "Mein großer Traum ist und bleibtdas Bond-Girl - man muss ja Träume haben!"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell