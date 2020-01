Hamburg, 9.1.2020 (ots) - Dieses Jahr soll es endlich wieder so weit sein.Sieben Jahre nach der Trennung von Ex-Fußballprofi Rafael van der Vaart, 36,heiratet Moderatorin Sylvie Meis, 41, den Thüringer Künstler Niclas Castello,41. In der aktuellen GALA (Heft 3/2020, ab heute im Handel) verrät sie bereitseinige Details: "Wir werden in ganz kleinem Kreis in der Sonne heiraten, nur mitFamilie und engsten Freunden. Es sollen ein paar ungezwungene, entspannte undemotionale Tage werden, romantisch und intim. Es wird keinen großenShowbiz-Zirkus geben."Auch wenn die Feier erst im Sommer stattfindet, hat sie bereits ihrHochzeits-Outfit: "Es wird ein helles Kleid des israelischen Couture-LabelsGalia Lahav. Und es wird viele überraschen", so Meis zu GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6106/4487157OTS: Gruner+Jahr, GalaOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell