Sylentis leitet Phase-III-Studie zur Behandlung des Trockenen Auges ein

Madrid (ots/PRNewswire) -Das Pharmaunternehmen Sylentis (PharmaMar Group) hat den Start derersten Phase-III-Studie HELIX für das neue Prüfpräparat SYL1001 zurBehandlung von Beschwerden beim Syndrom des Trockenen Augesangekündigt. Das Unternehmen hat mit der U.S. Food and DrugAdministration (FDA) eine Planung für das Phase-III-Studienprogrammvereinbart, das dazu konzipiert ist, die Vorlage eines Antrags aufArzneimittelzulassung (NDA) bei der FDA zu unterstützen. DasUnternehmen hat das finale End-of-Phase-II-Protokoll von der FDAerhalten.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150203/727958-b )SYL1001 steht für die Fortschritte, die durch die neuartige, aufRNA-Interferenz (RNAi) basierende Technologie des Gen-Silencing beider Entwicklung innovativer Verbindungen für verschiedenetherapeutische Bereiche erzielt werden. An der HELIX-Studie werdenmehr als 30 Zentren in 5 europäischen Ländern (einschließlichSpanien, Deutschland, Estland, Portugal und Italien) teilnehmen. Zielist, die Wirksamkeit der ophthalmologischen Lösung SYL1001 an rund300 Patienten zur Verbesserung der Symptomatik des Trockenen Auges zuevaluieren, ein Bereich, in dem bis heute nur wenige therapeutischeOptionen existieren. Bei SYL1001 handelt es sich um ein Präparat aufder Basis von RNAi, das als Augentropfen verabreicht wird und dieSynthese eines Rezeptors blockiert, der am Krankheitsbild desTrockenen Auges beteiligt ist.Das Syndrom des Trockenen Auges geht mit einem chronischen Verlustder Benetzung und Hydration der Augenoberfläche einher. Das Risiko,die Störung zu entwickeln, steigt mit jedem Jahrzehnt um 35%[2].Weltweit leiden 344 Millionen Menschen unter diesem Syndrom.Das Trockene Auge ist charakteristisch für Menschen, die inentwickelten Ländern leben, und wird durch Umweltverschmutzung,Klimaanlagen, die Verwendung von Kontaktlinsen, refraktiveAugenchirurgie oder die kontinuierliche Nutzung von Computernverursacht. Zu den häufigsten Symptome dieses Krankheitsbildes zählenBrennen, ein ständiger Juckreiz, Augenermüdung, Trockenheit,verschwommenes Sehen, das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben,und Augenschmerzen[1], um hier nur einige aufzuführenDr. Ana Isabel Jimenez, COO und Director R&D bei Sylentis,erläutert dazu "Die von uns gegenwärtig erforschte RNA-Interferenzkönnte die Symptome der Patienten verbessern, die unter dem Syndromleiden, insbesondere da dieser Wirkstoff die entzündlichen Parameterder Augenoberfläche reduzieren, die Tränenqualität verbessern undAugenschmerzen lindern könnte, die im Zusammenhang mit dem TrockenemAuge stehen, Wir sind der Ansicht, dass unser SYL1001-Molekül einesehr effektive und wichtige therapeutische Alternative für diesePatienten darstellen könnte".Das Unternehmen arbeitet an der Untersuchung neuerBehandlungsmethoden für ophthalmologische und entzündlicheErkrankungen. "Das Arbeitsgebiet, in dem wir die zur Zeit größtenFortschritte machen konnten, ist die Ophthalmologie, mit derBehandlung von Krankheiten wie Syndrom des Trockenen Auges, Glaukom,Augenallergien und Erkrankungen der Netzhaut", ergänzt Dr. Jimenez.Was versteht man unter RNA-Interferenz?Die RNA-Interferenz ist eine innovative Technologie, die dieErzeugung von anomalen Proteinen reduziert und den RNA Messengerstumm schaltet. Die RNAi bringt echten Fortschritt, da sie einenneuen Wirkmechanismus bietet, um zahlreiche Krankheitsbilderanzugehen[2]. Es gibt inzwischen zwei vermarktete Erzeugnisse, dieauf dieser Technologie beruhen, weitere Medikamente befinden inverschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung.Symptomatiken wie das Syndrom des Trockenen Auges kommen durcheine Veränderung in bestimmten Proteinen zustande, und die Erzeugungvon Proteinen, die an verschiedenen Krankheitsbildern beteiligt sind,könnte mithilfe dieser Technologie vermindert oder sehr genaukontrolliert werden[3].HELIX - die klinische StudieMit der Absicht, Vorschub auf diesem Gebiet zu leisten, leitetSylentis die multizentrische, randomisierte, kontrollierte unddoppelblinde klinische Phase-III-Studie in mehr als 30 Krankenhäusernin Spanien, Deutschland, Estland, Portugal und Italien ein. DieStudie wird 300 Patienten einbeziehen und die Wirksamkeit des vonSylentis patentierten Produkts SYL1001 für die Behandlung derAnzeichen und Symptome des Trockenen Auges [4] bewerten.Nähere Informationen zur klinischen Studie finden Sie unter:https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03108664?term=SYL1001&rank=2Weiterführende Informationen (nur in spanischer Sprache)Was versteht man unter RNA-Interferenz?https://youtu.be/T21N_dPM0_kSyndrom des trockenen Auges: https://youtu.be/R-h_4_Yyq2g1. The definition and classification of dry eye disease: report ofthe Definition and Classification Subcommittee of the InternationalDry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf, 2007. 5(2): p. 75-922. Martínez T, Jimenez AI, Pañeda C. Short-interference RNAs:becoming medicines. EXCLI Journal, 2015;14:714-463. Pañeda C, González V, Martínez T, Ruz V, Vargas B and JimenezAI. RNAi based therapies for ocular conditions. In Proceedings of the11th ISOPT,2014, 25-30, Medimond, Bologna, Italien4. Benitez-Del Castillo JM [ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benitez-Del-Castillo%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27893109 ], . Protocol No.: SYL1001_IV. EUDRACT No: 2016-003903-79. Adouble-masked study of SYL1001 in patients with moderate to severedry eye disease (DED). HELIX Study (Phase III). Version 1.1: 14.Dezember 2016. Sylentis SAU-Pharma Mar GroupPressekontakt:Medienanfragen (+34-638-79-62-15) und Investor Relations (+34914444500)Original-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell