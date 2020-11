Sykes Enterprises Aktie: Diese Info dürfen Sie nicht übersehen!

Aus einem am Mittwoch, dem 18. November, bei der SEC eingereichten Formular 4 geht hervor, dass & Chapman John 10.000 Aktien von Sykes Enterprises Inc (NASDAQ:SYKE) zu einem Durchschnittspreis von 38,34 $ verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich die Beteiligung des Vorstands an Sykes Enterprises Inc. auf 39.702 Aktien, wobei Sykes Enterprises um 0,10% über dem vorherigen Schlusskurs gehandelt wurde.

