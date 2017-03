Sygnis: So soll das Unternehmenswachstum verbessert werden!

Liebe Leser,

im März vermeldete Sygnis bisher zwei interessante News. Zum einen hat der Polymeraseproduzent eine Änderung im Vorstand vorgenommen. Zum anderen hat das deutsch-spanische Unternehmen einen neuen Amplifikations-Service auf den Markt gebracht.

So sieht der neue Vorstand aus!

Das Kontrollgremium hat jüngst nachhaltige Änderungen sowie Ergänzungen im Vorstand von Sygnis beschlossen. David Roth wurde zum neuen Finanzvorstand berufen. Roth arbeitete zuvor als Wirtschaftsprüfer für Unternehmen wie KPMG oder Deloitte und nahm zuletzt bei mehreren Wachstumsunternehmen aus dem Bereich Gesundheitswesen die gleiche Position ein, die er nun bei Sygnis ausübt.

Pilar de la Huerta, die das Amt des CFO bisher bekleidete, bleibt zusammen mit Heikki Lanckriet Co-Vorstandsvorsitzende und wird zudem eine neue Funktion als Chief Business Development Officer (CBDO) bei Sygnis übernehmen. Mit den Änderungen möchte der Aufsichtsrat die Organisationsstruktur besser an die strategische Ausrichtung des Polymeraseherstellers hinsichtlich des Firmenwachstums anpassen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Stärkung der Position im NGS-Markt!

Zudem informierte Sygnis über die Markteinführung von TrueAdvance. Der Amplifikations- und Validierungsservice für DNA-Proben soll Einzelzell-Anwendungen sowie Flüssigbiopsien unterstützen. Von der Markteinführung verspricht sich das Pharmaunternehmen eine Stärkung der Position im Markt für Next Generation Sequencing (NGS). „Unser Ziel ist es, Partner unserer Kunden und ein Referenzunternehmen für alle NGS-Nutzer zu werden“, erklärte Sygnis-Chef Heikki Lanckriet in einer Unternehmensmitteilung.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.