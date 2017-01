Sygnis – Ist das die Trendwende?

Lieber Leser,

die Aktie von Sygnis, einem deutsch-spanischen Pharmaunternehmen mit der Spezialisierung auf die Herstellung von Polymerasen, macht seit zwei Wochen wieder von sich reden. Denn der Kurs explodiert regelrecht und steht 2017 schon mit 45 Prozent im Plus. Erst Mitte November 2016 war der Kurs für kurze Zeit unter die Marke von 1 EUR gefallen. Es droht der Abstieg in die Pennystock-Liga.

Doch genau ab dem 11.11 und ab exakt 0,991 EUR sowie ab den damaligen Allzeittiefs steigt der Kurs wieder, als wenn es kein Morgen mehr geben würde. Im Großen Bild, ab den Hochs im Jahre 2007, damals stand die Aktie noch über 60 EUR, ist die charttechnische Lage recht einfach zu beurteilen: Sygnis befindet sich zwar in einem großen Abwärtstrend, doch in den letzten Jahren hat sich ein fallender Keil gebildet, der oftmals eine Trendwende ankündigt.

Nach zwei harten und für die Aktionäre nervenaufreibenden Fehlausbrüche unten aus dem Keil heraus, fing sich der Kurs wieder und zeigte nach dem Bruch des ersten Abwärtstrends im November 2016 weiter anziehende Kurse. Auch in der laufenden Woche greifen Anleger herzt zu und ziehen Sygnis mit auffällig hohem Handelsvolumen auf den höchsten Stand seit immerhin Mai 2016.

Das ist schon beeindruckend. Doch für eine nachhaltige und groß angelegte Trendwende bedarf es schon eines Bruchs der oberen Keillinie, die bei ca. 3,10/3,20 EUR verläuft und jetzt gleichzeitig das Kursziel darstellt.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse