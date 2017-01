Sydney Festival findet bei Eröffnung großen Beifall

Sydney (ots/PRNewswire) - Das Sydney Festival hat die Stadt mitseinen Festivitäten außergewöhnlicher Theater-, Tanz, Musik- undOperndarbietungen sowie visueller Kunst und mehr im Sturm erobert.Über drei Wochen vom 7. bis 29. Januar sorgt das Sydney Festival fürLeben in der Hafenstadt.Klicken Sie hier für die vollständige Multimedia-Mitteilung:http://www.prnasia.com/mnr/sydneyfestival_201701.shtmlDas Sydney Festival 2017 umfasst 150 Veranstaltungen, von denen 73kostenfrei sind. In 46 Veranstaltungsorten werden 454 Vorstellungengeboten, die 1021 Künstler aus 15 Ländern umschließen. Dank der 16Weltpremieren, der neun australischen Premieren und 14 ausschließlichin Australien gebotenen Darbietungen sollte dieser Sommer inAustralien auf keinen Fall versäumt werden.The Beach at the Cutaway at Barangaroo Reserve, eine freieinteraktive Installation aus 1,1 Millionen wiederverwertbarenPolyethylen-Kugeln, hat sich als Festivalhit erwiesen. Besucher vonnah und fern kommen hier zusammen, um den 60 Meter breiten sandfreienKüstenstreifen zu erleben.Auch die Briefs Factory ist beim Sydney Festival wieder alsTop-Act des Meriton Festival Village vertreten, und zwar mit Briefs:The Second Coming, das ausgezeichnete Rezensionen genießt,einschließlich einer Fünf-Sterne-Bewertung (http://performing.artshub.com.au/news-article/reviews/performing-arts/katie-lavers/briefs-the-second-coming-252936) von Artshub. Das Meriton Festival Villageumschließt 2017 eine neue Village-Freilichtbühne, auf derverschiedene Zirkusnummern, zeitgenössische Musik undKabarettvorstellung dargeboten werden, die 21 Nächte lang kostenfreieUnterhaltung bieten.In einer Uraufführung widmet sich die Sydney Dance Companyeindrucksvollen Kunstwerken, die zwei Jahrhunderte der Art Gallery ofNew South Wales' großen Sydney International Art SeriesSommerausstellung Nude: Art from the Tate Collection für Nude Liveumfassen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden zusätzlicheVorstellungen eingeplant.Die weltweit renommierte britische Gruppe Cheek by Jowl und dasPushkin Theatre Moscow präsentierten Shakespeares Maß für Maß währenddes Eröffnungswochenendes in Russisch, was sowohl vom Publikum alsauch von Kritikern hervorragend angenommen wurde.Für das Sydney Festival sind noch viele weitere Veranstaltungengeplant, einschließlich der Musikstars Nick Cave & The Bad Seeds undPJ Harvey. Andere Höhepunkte umschließen 1967 Music in the Key ofYes, ein spezielles Konzert in der Sydney Oper anlässlich des 50.Jubiläums von Australiens Referendum für die Rechte indigenerBevölkerungsgruppen im Jahr 1967.Direkt vom Broadway feiert The Encounter, ein preisgekröntes undtechnologisch bahnbrechendes Stück der britischen TheatergruppeComplicite von Regisseur Simon McBurney in Sydney seine australischePremiere.Auch kanadische Künstler rücken anlässlich des 150. Jubiläums derKanadischen Konföderation ins Rampenlicht, einschließlich InheritorAlbum der Gruppe Company 605, Gabriel Dharmoos AnthropologiesImaginaires, Huff von Native Earth Performing Arts und iD vom CirqueEloize.Pressekontakt:Jessica KeirlePublicity Manager,+61-2-8248-6525 / +61-438-805-109jessica.keirle@sydneyfestival.org.auVideo - http://mms.prnasia.com/mnr/sydneyfestival/201701/sydfest.mp4Photo - http://mma.prnewswire.com/media/458016/Nude_Live.jpgOriginal-Content von: Sydney Festival, übermittelt durch news aktuell