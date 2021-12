Switch Online vor Erweiterung: Schub für die Nintendo-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) könnte mit dem Gaming-Streaming einen überzeugenden Ansatz besitzen. Für mich gilt jedenfalls, dass es sich hierbei erneut um eine gute Möglichkeit handelt, den massiven Berg an Content ein weiteres Mal zu monetarisieren. Wenn es darum geht, besitzen die Japaner einfach jede Menge Videospiele, die in den vergangenen Jahrzehnten Jung und inzwischen Alt überzeugt haben.

Per Switch Online spielt das Management der Nintendo-Aktie inzwischen diese Karte aus. Und folgt dabei offenbar einem Muster, das viele von den klassischen Video-Streamingdiensten kennen. Riskieren wir einen Blick auf eine weitere Erweiterung. Sowie darauf, was dieses Schema bedeuten könnte.

Nintendo-Aktie: Switch Online für erste Erweiterung

Wie jetzt Fachseiten wie GamePro berichten, gibt es bei Switch Online nach dem Launch des Erweiterungspaketes und der Preiserhöhung auf 39,99 Euro für die Nintendo-64-Inhalte nun auch eine erste inhaltliche Erweiterung.

Mit Paper Mario 64 soll ein Rollenspiel-Klassiker noch in diesem Monat auf dem Gaming-Streaming-Portal erhältlich sein. Ab dem 10. Dezember können die Abonnenten auch diesen Klassiker spielen. Natürlich ohne Mehrkosten im Rahmen ihrer bestehenden Mitgliedschaft.

Paper Mario ist bei Nintendo inzwischen zu einer Serie beliebter Spiele herangereift. Allerdings fand dieses Papier-Format rund um den beliebten Klempner Super Mario auf dem Nintendo 64 damals seinen Ursprung. Auch dieses Spiel besitzt inzwischen Kultstatus und dürfte die Zocker womöglich bei Laune halten.

Insgesamt plant das Management der Nintendo-Aktie weitere Launches. So hat man bei der ersten Erweiterung um die Nintendo-64-Inhalte unter anderem davon gesprochen, dass auch Klassiker wie Banjo Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Kirby 64, Pokémon Snap und Mario Golf erscheinen sollen. Offenbar tröpfchenweise, so wie wir es auch von Video-Streamingdiensten bereits gewohnt sind.

Content für die weitere Stimmung

Auch wenn es Fans von Nintendo und den beliebten Spielen offenbar nicht passt: Damit folgt das Management der Japaner dem klassischen Schema. An Content wird zunächst eine Basis präsentiert, die man konsequent erweitert. Schließlich möchte man das eigene Pulver bei der Monetarisierung nicht direkt verschießen, sondern die Nutzer idealerweis längerfristig an den eigenen Dienst binden.

Hier ist weiterhin der größte Vorteil der Nintendo-Aktie erkennbar. Die Japaner können noch auf viele Klassiker aus der Nintendo-64-Ära blicken. Wobei Foolishe Investoren natürlich Fremd-Publisher vom eigenen Content trennen müssen. Trotzdem scheint die Ausgangslage weiterhin attraktiv.

In Zukunft könnten natürlich auch noch weitere Konsolen zu dem Angebot dazukommen. Wir sehen daher: Gaming als Streaming kann funktionieren. Auch im Hinblick darauf, wie man die Nutzer an das eigene Ökosystem bindet. Ganz einfach, indem ein Release von Inhalten nicht immer ad hoc im Bundle kommt. Nein, sondern alle paar Wochen ein neuer Klassiker hinzugefügt wird.

Der Artikel Switch Online vor Erweiterung: Schub für die Nintendo-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2021