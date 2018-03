Swissport verlängert Bodenverkehrslizenz am Flughafen Zürich um 7 Jahre bis 2025

Zürich (awp) - Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport hat die Bodenverkehrslizenz am Flughafen Zürich erneuert. Die ab Ende 1. Dezember 2018 in Kraft tretende Lizenz habe eine Laufzeit von 7 Jahren, wie die Gesellschaft am Freitagabend mitteilt. Die Verlängerung sei nach der Bestätigung durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) erfolgt.

