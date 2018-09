Swissport übernimmt Luftfrachtfirma Apron am Stuttgarter Flughafen

Zürich/Stuttgart (awp) - Der Airline-Dienstleister Swissport verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland mit der Übernahme des Luftfrachtunternehmens Apron am Stuttgarter Flughafen. Damit wird der schwäbische Airport nach Fr4nkfurt zum zweitgrössten Luftfrachtumschlagsplatz der Gruppe in Deutschland, wie Swissport am Montag mitteilte.

Angaben zu den finanziellen Details der Akquisition wurden keine gemacht. Stuttgart sei mit rund 11 Millionen Passagieren und rund 27'000 Tonnen Fracht im ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten