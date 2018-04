Swissport soll vorerst nicht an die Börse gebracht werden

Zürich (awp/sda) - Der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport verschiebt den geplanten Börsengang. Grund für den Aufschub seien die aktuellen Bedingungen an den Finanzmärkten, teilte Swissport am Dienstag mit. Erst kürzlich scheiterte der Börsengang der HNA-Tochter Gategroup.

Das Unternehmen hatte Ende Januar bekannt gegeben, ihre Aktien in diesem Jahr an der SIX Swiss Exchange kotieren zu wollen. Der Börsengang (IPO) war für das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten