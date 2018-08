Swissport-Chef Eric Born macht bis Ende 2019 weiter

Opfikon (awp) - Swissport-Chef Eric Born hängt doch noch ein Jahr an. Der Schweizer und die Swissport-Besitzerin HNA hätten sich auf eine Vertragsverlängerung bis Ende 2019 geeinigt, teilte der Flugzeugabfertiger am Montagabend mit. Eigentlich hatte Born sein Amt auf Ende dieses Jahres niederlegen wollen.

Dem Unternehmen sei am besten gedient, wenn Born an der Spitze des Unternehmens bleibe, heisst es in dem

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten