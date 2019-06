Swissgas richtet sich strategisch neu aus (FOTO)

Zürich (ots) -Die Gesellschaft will in den nächsten wenigen Jahren ihreAktivitäten in den Bereichen «Gasnetz» und «Gasbeschaffung»entflechten (Unbundling). Unter der Führung des im Vorjahr neugewählten Präsidenten André Dosé soll sich Swissgas auf ihre künftigeRolle als Netzgesellschaft von nationaler Bedeutung ausrichten. Dieswurde an der heutigen Generalversammlung in Bern bekannt gegeben.Seit der Gründung im Jahr 1971 gehört die Erdgasbeschaffung zumKerngeschäft der nationalen Einkaufsgesellschaft Swissgas. An derheutigen Generalversammlung in Bern wurde eine strategischeNeuausrichtung bekannt gegeben: Künftig soll sich Swissgas nacherfolgtem Unbundling auf die Rolle als Netzgesellschaft vonnationaler Bedeutung fokussieren. Dazu gibt Swissgas ihreErdgasbeschaffung auf, die bestehenden Beschaffungsverträge werdenbis zu ihrem Auslaufen noch von Swissgas erfüllt. Für das Unbundlingwird zudem die Beteiligung zwischen Swissgas und ihrer Tochter SET(Swiss Energy Trading AG) umgehend aufgelöst. Die vierRegionalgesellschaften EGO, EGZ, Gaznat und GVM übernehmen sämtlicheAktien von Swissgas an SET. In einem zweiten Schritt wird dasAktionariat der SET bereinigt, indem EGO ausscheidet und die anderendrei Regionalgesellschaften deren Aktien an SET übernehmen.Grosse Dynamik im schweizerischen Energie- und GasmarktPräsident André Dosé ging in seiner Eröffnungsrede auf dieaktuelle Situation in der Schweizer Energielandschaft ein. «Auf unswarten zahlreiche Herausforderungen. Aber wir haben als Vertreter derGaswirtschaft jetzt auch die grosse Chance, für Erdgas-Biogas alsTeil der künftigen Energieversorgung der Schweiz zu kämpfen», betonteer. Es zeige sich immer deutlicher, dass die Energiestrategie 2050so, wie sie beschlossen wurde, nicht umgesetzt werden könne. Denn eshandle sich um eine reine Elektrifizierungsstrategie, bei der dieFrage, woher der Strom komme und wie er produziert werde,geflissentlich ausgeklammert werde. Dosé gab seiner HoffnungAusdruck, dass auch der Politik bewusst wird, dass Erdgas-Biogas Teilder Lösung sei: bei der Versorgungssicherheit, bei derDekarbonisierung und dank Speichertechnologien wie «Power-To-Gas»auch bei der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen.Abschliessend hob André Dosé die Dringlichkeit einesGasversorgungsgesetzes hervor. Nur so könne die notwendigeRechtssicherheit geschaffen werden, die angesichts der anstehendenVerfahren der Wettbewerbskommission gegen einzelne Netzbetreiberdurch eine ungeordnete, einzelfallweise Marktöffnung gefährdet sei.Bedeutung langfristiger Verpflichtungen für dieVersorgungssicherheitSwissgas-CEO Ruedi Rohrbach stellte die Versorgungssicherheit unddamit verbunden die Notwendigkeit längerfristiger Investitionen undVerpflichtungen ins Zentrum seiner Ausführungen. Diese seien zurRisikovorsorge elementar, denn der Markt regle das nicht einfach vonselbst. Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen und die Versorgung sogestaltet werden, dass sie in guten und in schlechten Zeitenfunktioniere. Dies erfordere aktives Engagement sowie dieBereitschaft und den Willen aller Beteiligten, sich Energie - konkretauch Erdgas-Biogas - und die dazu benötigte Infrastruktur dauerhaftzu sichern. Die Politik sende jedoch keine entsprechenden Signale,weshalb Swissgas heute mit erschwerten Rahmenbedingungen kämpfe. AlsBeispiele nannte er die Rechtsunsicherheit bei der Marktöffnung, diefehlende politische Akzeptanz des Energieträgers Erdgas und derGasnetzinfrastruktur.Erfahrungen aus Märkten im Ausland nutzenKeith Martin, Chief Commercial Officer des börsennotiertendeutschen Energieunternehmens UNIPER, referierte als Gastredner überaktuelle Herausforderungen und Erfahrungen verschiedener europäischerEnergiemärkte im Spannungsfeld zwischen Liberalisierung undVersorgungssicherheit. Die Schweiz hat es für ihre künftigeEnergieversorgung in der Hand, von diesen Erfahrungen zu profitieren.Die Swissgas AGDie Einkaufsgemeinschaft Swissgas beschafft Erdgas im Auftrag dervier regionalen Schweizer Gasverteilgesellschaften GasverbundMittelland (GVM), Erdgas Ostschweiz (EGO), Gaznat undErdgas-Zentralschweiz (EGZ), die ihrerseits den Erdgas-Bedarf vonrund 40 lokalen Erdgas-Versorgern in der Schweiz bündeln. Swissgasbetreibt dazu eigene Hochdruckleitungen in der Schweiz, ist an derTransitleitung samt Kapazitäten durch die Schweiz beteiligt undverfügt über Transportrechte im Ausland. Zudem nimmt SwissgasKoordinationsaufgaben beim Zugang zu den Netzen der verschiedenenHochdrucknetzbetreiber in der Schweiz wahr.Pressekontakt:Ruedi Rohrbach, CEO, Telefon +41 44 288 34 00 rohrbach@swissgas.chwww.swissgas.ch / www.gazenergie.chOriginal-Content von: Swissgas AG, übermittelt durch news aktuell