Swisscows macht mit eigenen Hardware-Kits sicheres Home Office mit direkter Verfügbarkeit möglich

Egnach (ots) - Swisscows macht mit eigenen Hardware-Kits sicheres Homeoffice mit direkter Verfügbarkeit möglichMit KeyShift ruft die sichere Schweizer Suchmaschine ein eigenes Hardware-Programm ins LebenFür das Home Office braucht es Hardware, vor allem für die Mitarbeiter, die kein eigenes Firmen-Notebook nutzen. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Computer allerdings Mangelware und kaum zu bekommen. Mit KeyShift hat das Schweizer Technologie-Unternehmen Swisscows, das die gleichlautende sichere Internet-Suchmaschine betreibt, ein eigenes und sofort verfügbares Hardware-Kit vorgestellt. Damit erhalten Mitarbeiter, aber auch Studierende, ein Plug-and-Play-Set für den Start der Arbeit am heimischen Schreib- oder Küchentisch. Die KeyShift Produktereihe umfasst verschiedene Packages, am umfassendsten ist der PC all-in-one Arbeitsplatz: PC, Monitor, Tastatur, Maus, Drucker, WebCam sowie eine passende Softwareumgebung stehen hier zur Verfügung. Einstecken und los - einfacher kann umfassende Versorgung mit IT-Infrastruktur kaum sein. Damit gehören auch die Sicherheitsbedenken rund um das Home Office der Vergangenheit an.Sichere und intuitive Arbeitsumgebung"Sicherheitsbedenken rund um den Einsatz von Home Office während der Corona-Krise haben unser Entwicklungsteam dazu bewogen, eine eigene Hardwareumgebung sowie passende Software zu entwickeln. Damit steht eine sichere und intuitiv zu benutzende IT-Arbeitsumgebung für das Home Office zur Verfügung. Neben Unternehmen jeder Größe richtet sich das Angebot auch an Schüler und Studenten, die ebenso daheim arbeiten müssen und auf Sicherheit sowie Verfügbarkeit angewiesen sind", sagt Andreas Wiebe, CEO von Swisscows. Für das Digitalunternehmen ist es der erste Einstieg in das Geschäft mit Hardware - die Markterfahrungen in digitaler Technologie helfen jedoch, das ideal konfigurierte Paket zu bieten. Im Kerngeschäft betreibt Swisscows eine sichere, überwachungsfreie und pornosichere Suchmaschine im Internet, die in den letzten Jahren mehr und mehr von Unternehmen und Privatpersonen aus Europa und der Welt genutzt wird.Die Hardware im DetailEine Hardware-Einheit erfüllt alle wesentlichen Bedürfnisse für Unternehmen und ermöglicht eine schnelle und einfache Anbindung an die Unternehmens-IT. Sämtliche Packages von KeyShift sind optimal auf die Bedürfnisse des Home Office und Home Schooling ausgerichtet. Das Business Paket all-in-one (https://keyshift.com/) besteht aus einem PC oder Laptop von KeyShift, einem großen 24-Zoll-Monitior von Samsung, Tastatur und Maus und einem Drucker aus der HP Color Laserjet-Serie. Als Software wird Microsoft eingesetzt, implementiert ist dabei der hohe Sicherheitsstandard von Swisscows. "Unsere Sicherheitsvorgaben sind die härtesten im Markt und sorgen dafür, das vertrauliche Daten auch verschlossen bleiben. Hinzu kommt, das über unsere anonyme Suchmaschine kein Profiling der Nutzer möglich ist", sagt Swisscows-Chef Andreas Wiebe. Ab sofort sind die Produkte unter www.keyshift.com (http://www.keyshift.com) erhältlich. Dort finden sich sämtliche Pakete für Unternehmen und Studierende. Die Pakete sind auf Anfrage auch zur Miete oder im Leasing erhältlich.Über Swisscows AGSwisscows AG ist ein führendes Schweizer Technologie-Unternehmen im IT-Bereich. Swisscows entwickelt Technologien, die Menschen im Alltag helfen, sicher mit Informationen zu arbeiten, ohne dabei überwacht zu werden. Swisscows ist die effiziente Alternative für alle, denen Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz wichtig sind. Im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen hinterlassen die Nutzer bei Swisscows keinen Fussabdruck und können deshalb nicht überwacht werden. Swisscows ist als Technologieunternehmen bekannt für die Entwicklung von intelligenten Softwareprodukten und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning. Seit Oktober 2020 führt Swisscows mit KeyShift eine Hardware Eigenentwicklung im Dienstleistungsprogramm.Medienkontakt:Swisscows AG, Andreas Wiebe,Bucherstrasse 2, CH-9322 Egnach,Mail info@swisscows.com, Telefon +41 716 667 931Original-Content von: Swisscows, übermittelt durch news aktuell