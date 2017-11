Swisscom wählt Ericsson als strategischen Partner für Gigabit LTE und 5G (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Düsseldorf (ots) -> Swisscom und Ericsson bekräftigen ihre langjährige strategischePartnerschaft, indem sie auf die Innovation mit Gigabit-LTE und 5Gsetzen> Ericsson liefert die vollständige digitale Transformation desSwisscom Netzes auf landesweites Gigabit-LTE und den Einsatz von 5G> Die Transformation umfasst den Einsatz von EricssonsVirtualisierungsumgebung (mit Network-Slicing-Technologien) und ein5G-Portfolio-Angebot mit Massive MIMOSwisscom, die führende Telekommunikationsanbieterin der Schweiz,hat Ericsson (NASDAQ: ERIC) für die vollständige digitaleTransformation und Weiterentwicklung ihres gesamten Netzesausgewählt, um ab 2018 landesweit Gigabit-LTE und ab 2020 5G zuimplementieren.Der Einsatz des Gigabit-LTE- und 5G-Netzes wird es Swisscomermöglichen, die mobile Breitbandnutzung für ihre Kunden auf ein ganzneues Niveau zu heben. Dazu gehört auch die beschleunigte Entwicklunginnovativer Anwendungsfälle, die auf Massive Machine TypeCommunication (MTC) und Critical MTC basieren, in Bereichen wieFabrikautomation, Smart Grids, intelligente Mobilität und digitaleGesundheit.Im Rahmen des neuen Vertrages wird Ericsson das Mobilfunknetz vonSwisscom weiter transformieren, unter Einsatz seinerVirtualisierungsumgebung (der sogenannten Telco-Cloud) mitNetwork-Slicing-Funktionen, die die künftigen Anforderungenhinsichtlich Kosten, Effizienz und Flexibilität berücksichtigen. DieWeiterentwicklung des Netzes wird zu grösseren Kapazitäten und extremniedrigen Latenzzeiten führen und gleichzeitig für die Schweiz dieTransformation zur Industrie 4.0 ermöglichen.Im Sommer 2017 haben Swisscom und Ericsson Anwendungen auf Basisvon 5G Network Slicing und NB-IoT 5G präsentiert, die die digitaleTransformation von Unternehmensprozessen ermöglichen und kritischeKommunikationsanforderungen erfüllen. Gemeinsam mit der Einführungvon Gigabit-LTE und 5G stärken diese Technologien dieWettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und treiben dieDigitalisierung des Landes weiter voran.Swisscom wird Ericsson´s Radio Access Network Lösungen inklusiveSmall Cells sowie Core-Network-Lösungen wie Full Stack NetworkFunction Virtualization Infrastructure (NFVI), virtualized EvolvedPacket Core (ePC) und virtualized IP Multimedia Subsystem (IMS)implementieren. Die Vereinbarung beinhaltet auch die DienstleistungenNetzplanung, Netzdesign, Netzoptimierung und System-Integration.Heinz Herren, CIO und CTO von Swisscom: "Wir wollen unseren Kundenin der Schweiz das beste Netz bieten - heute und in Zukunft. Deshalbinvestieren wir im grossen Stil in die neuesten Mobilfunktechnologienwie Gigabit-LTE und 5G. Ericsson ist ein führender Anbieter der5G-Technologie. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unser Zielerreichen werden, noch mehr Innovation zu schaffen und unseren Kundendie bestmöglichen Erfahrungen zu bieten."Arun Bansal, Senior Vice President und Leiter Europa undLateinamerika bei Ericsson: "Diese Vereinbarung ist einParadebeispiel für unsere Führungsrolle bei 5G und sie hebt unserePartnerschaft mit Swisscom auf ein neues Level. Swisscom ist - inPartnerschaft mit uns - seit jeher führend in allen Generationen derMobilfunktechnologie, von der Entwicklung von 2G über 3G und 4G bishin zu 5G, und wird mit Gigabit LTE und 5G den Markt auch weiterhinanführen. 5G eröffnet neue Marktchancen für die Betreiber, dieIndustrie und die gesamte Gesellschaft. Mit ihren ambitioniertenPlänen zum 5G-Rollout nutzt Swisscom diese Chance."Investition in eine digitale SchweizEricsson und Swisscom arbeiten bereits intensiv am Upgrade desNetzes. Das Ziel: Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbit/s zuerreichen. Die ersten Standorte in 11 Schweizer Städten werden bisEnde 2017 aufgerüstet. Das gemeinsame Ziel ist es, allenSchweizerinnen und Schweizern immer höhere Netzgeschwindigkeiten zubieten. Darüber hinaus profitieren Kunden von einer Erweiterung derNetzkapazität. Das landesweite 4G-Netz von Swisscom versorgt bereits60 Prozent der Bevölkerung mit Geschwindigkeiten von 450 Mbit/s und80 Prozent mit Geschwindigkeiten von 300 Mbit/s.Diese neueste Entwicklung markiert den vorläufigen Höhepunkt unddie kommerzielle Umsetzung des Partnerprogramms «5G for Switzerland»der beiden Unternehmen. Im Rahmen dieses Programms kooperierenEricsson, Swisscom und die EPFL (École Polytechnique Fédérale deLausanne) mit Branchenpartnern, um industrielle Anwendungen mit 5Gund dem Internet der Dinge (IoT) zu entwickeln und zu erproben.Pressekontakt Ericsson GmbH:Martin Ostermeier // Leiter Externe Kommunikation Deutschland //Tel: +49 (0) 211 534 1157 // eMail: ericsson.presse@ericsson.com //Twitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbHOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell