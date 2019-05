Swisscom vertraut voll und ganz dem WLAN-Service-Management von Aptilo

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Stockholm (ots/PRNewswire) - Aptilo Networks(https://www.aptilo.com/) und Swisscom arbeiten seit 2013, als Aptiloeinige Schlüsselkomponenten im Kernsystem des WLAN von Swisscomablöste, eng als Partner zusammen. Jetzt vertraut sich Swisscomvöllig Aptilo an. Swisscom wird drei WLAN-Kernsystem-Lieferantenseines öffentlich zugänglichen WLANs (Public Wi-Fi Service, PWLAN)ersetzen und stattdessen die gesamten umfassenden Funktionen derService Management Platform(TM) (SMP) von Aptilo nutzen.Mit der Aptilo SMP als Basis entwickelt Swisscom seinefortschrittlichen Inhouse-Subsysteme für bedienergesteuerteGast-WLANs, die sich an Geschäftskunden in der Schweiz richten.Die Sicherheit wird dank der Unterstützung durch die neueIMSI-Verschlüsselung von Apple weiter verbessert. Die IMSI ist eineZahl, die jeden Benutzer eines Mobilfunknetzwerks eindeutigidentifiziert. Sie wird zusammen mit den Berechtigungen auf derSIM-Karte zur automatischen Authentifizierung bei einem sicherenWLAN-Netzwerk (802.1x) verwendet. Die IMSI kann auch zur Verfolgungder Gerätebewegungen verwendet werden. Eine IMSI-Verschlüsselung istdaher von entscheidender Bedeutung, um die Privatsphäre der Benutzerzu schützen.Aptilo SMP wird auch vollständig in die virtualisierte Umgebungvon Swisscom migrieren und trägt damit zum Ziel bei, die logischenKnoten um 33% zu reduzieren. Gleichzeitig erhält Swisscom sofort 50 %zusätzliche WLAN-Core-Kapazitäten und ein flexibles System, dasleicht an zukünftige Bedürfnisse angepasst werden kann."Aptilo hat sich unser Vertrauen verdient, nachdem wir sechs Jahrelang einige unserer wichtigsten Public-WLAN-Core-Funktioneneinwandfrei betrieben haben", sagte Nadim Ganam, ProduktmanagerPublic WLAN, Swisscom. "Durch die Zusammenlegung aller öffentlichenWLAN-Core-Funktionen in SMP von Aptilo wird das Risiko reduziert,unsere Betriebseffizienz erhöht, und es werden Kosten eingespart. Wirwerden auch ein schnelleres Wachstum hinsichtlich neuer Funktionenund Innovationen erzielen, da wir die gleiche Software mit vielenanderen führenden Betreibern teilen.""Im Jahr 2013 haben wir einige wichtige Funktionen im WLAN-Corevon Swisscom mit chirurgischer Präzision und minimalen Störungen desbestehenden Dienstes ersetzt", sagte Aleksandar Mitov, Director ofSales Europe, Aptilo Networks. "Ich bin unglaublich stolz darauf,dass ein preisgekrönter WLAN-Anbieter, der jeden Monat für Millionenvon Endverbraucher seine Dienste erbringt, Aptilo damit betraut hat,die Grundlage seiner WLAN-Core-Plattform zu bilden."Über Aptilo NetworksAptilo Networks ist ein führender Anbieter vonCarrier-Class-Systemen zur Verwaltung von Datendiensten miterweiterten Funktionen für die Authentifizierung,Richtlinienkontrolle und Aufladung. Aptilo Service ManagementPlatform(TM) (SMP) ist zum Synonym für WLAN-Service-Management undWLAN-Offload in Großeinsätzen mit über 100 Betreibern in mehr als 75Ländern geworden. www.aptilo.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/782085/Aptilo_Networks_Logo.jpgPressekontakt:Hillary CallAptilo Networks ABTel.: +1 917-414-9262hillary.call@aptilo.comOriginal-Content von: Aptilo Networks AB, übermittelt durch news aktuell