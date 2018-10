Swisscom und ASSIA unterzeichnen Vereinbarung zur Kreuzlizenzierung

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adaptive Spectrum andSignal Alignment, Inc. (ASSIA) (http://www.assia-inc.com/), dermarktführende Anbieter von Breitband- und WLAN-Managementsoftware,und Swisscom (https://www.swisscom.ch/en/about.html), das führendeTelekommunikationsunternehmen der Schweiz sowie Investor bei ASSIA,gaben heute bekannt, dass sie eine Patentvereinbarung zurKreuzlizenzierung abgeschlossen haben.Im Rahmen der Vereinbarung haben die beiden Parteien vereinbart,Patente für den Festnetzbreitbandzugang, das Festnetzmanagement unddie Optimierung von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhangmit DSL zu lizenzieren."Wir freuen uns darauf, unsere langjährige Beziehung zu Swisscomauszubauen, das sich einer immer größeren Zahl von Lizenznehmern aufder ganzen Welt anschließt, die die Technologie und das geistigeEigentum von ASSIA nutzen", so ASSIA. "Wir freuen uns auch auf einemögliche Zusammenarbeit in Zukunft.""Der Abschluss einer Vereinbarung zur Kreuzlizenzierung mit ASSIAverbessert unsere Möglichkeiten, zuverlässige Internetverbindungen inder ganzen Schweiz anzubieten und öffnet gleichzeitig die Tür fürzukünftige Produkte der nächsten Generation mit gegenseitigemNutzen",so Swisscom.Informationen zu SwisscomSwisscom, das führende Telekommunikationsunternehmen der Schweizund eines der führenden IT-Unternehmen, hat seinen Hauptsitz inWorblaufen, nahe der Hauptstadt Bern. Mehr als 20.000 Mitarbeitererwirtschafteten bis zum Ende des ersten Quartals 2018 einen Umsatzvon 2,9 Milliarden CHF. Swisscom ist eines der nachhaltigstenUnternehmen in der Schweiz und Europa.Informationen zu ASSIAASSIA ist ein vertrauenswürdiger Partner mit dem größtenMarktanteil an Management- und Optimierungssoftwarelösungen fürglobale Breitband- und lokale Zugangsnetze. Das BreitbandsystemExpresse® von ASSIA ermöglicht es Internetanbietern, dieBetriebskosten für Abonnentenbetreuung signifikant zu senken,Kundenzufriedenheit zu erhöhen und mehr Anschlüsse mit Servicestufenmit einem höheren Umsatz bereitzustellen. Die ClearView®-Software vonASSIA bietet sowohl Breitbandzugriff als auch WLAN-Verbindungsanalyseund empfiehlt geeignete Schritte zur Problemlösung in einer fürCall-Center-Mitarbeiter und Außendiensttechniker leichtverständlichen Sprache. Die WLAN-Optimierungssoftware CloudCheck® vonASSIA ermöglicht es Dienstanbietern und Unternehmen, hochwertigedigitale Erlebnisse über private WLAN-Netzwerke bereitzustellen.ASSIA hat weltweit mehr als 100 Millionen Breitbandhaushalte unterVertrag. Dank der Weiterentwicklung der Unternehmensprodukte und derBeiträge zu Breitbandstandards ist ASSIA bereit, ISPs auf der ganzenWelt bei der Modernisierung ihrer Netzwerke mit den Standards dernächsten Generation G.Vector und G.Fast zu unterstützen. WeitereInformationen finden Sie unter www.assia-inc.com.Expresse®, ClearView® und CloudCheck® sind eingetragene Marken vonASSIA."ASSIA" ist eine Kurzform für "Adaptive Spectrum and SignalAlignment, Incorporated".Pressekontakt:David StevensonFinanzvorstandASSIA(650) 654-3400pr@assia-inc.com