Swisscom tritt FreeMove bei

Amsterdam (ots/PRNewswire) - FreeMove hat einen Partnerschaftsvertrag mitSwisscom unterzeichnetFreeMove, die Mobilfunkallianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange, TelecomItalia und Telia Company, hat einen Partnerschaftsvertrag mit Swisscomunterzeichnet. Dieser Schritt stärkt das Angebot von FreeMove für denmultinationalen Markt weiter und verstärkt seine Position als Allianz derführenden Mobilfunknetzbetreiber in Europa.Die Partnerschaft ermöglicht Swisscom, ihren multinationalen Schweizer KundenZugang zu einem der führenden Mobilfunknetze und -dienste in Europa und weltweitzu bieten und dabei eine enge Beziehung zu ihrem primären und vertrauenswürdigenTelekommunikationspartner zu pflegen. Die Kunden von Swisscom können jetzt auchvon den zentralen Services von FreeMove profitieren, einschließlich derdetaillierten Tools für zentrales Reporting und zentrale Bestellmechanismensowie von umfassendem Global Business Support. Im Laufe des Jahres 2020 wirdSwisscom zum bevorzugten Partner von FreeMove auf dem Schweizer Markt fürinternationale Kunden, die moderne Mobilfunkdienste benötigen."Wir freuen uns sehr, Swisscom in der FreeMove-Familie begrüßen zu dürfen.Dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere Position in Europa als führendeOrganisation mit besten Netzwerken zu festigen und eine unserer strategischenSäulen zu stärken, nämlich multinationale Kunden mit hochwertigeninternationalen Mobilfunkdiensten zu versorgen", erklärt Lazaro Fernandez,General Manager von FreeMove."Als Nummer eins in der Schweiz freuen wir uns sehr, mit FreeMove, einerinternational führenden Mobilfunkanbieterallianz in Europa, zusammenzuarbeitenund unseren Kunden weiterhin exzellente lokale und globale Dienstleistungenanzubieten", sagt Urs Lehner, Leiter Swisscom Business CustomersÜber FreeMove:FreeMove wurde 2003 als Mobilfunkallianz zwischen der Deutschen Telekom, Orange,Telecom Italia und Telia Company gegründet. Die Mission von FreeMove ist es,multinationalen Kunden hochwertige internationale Mobilfunkleistungen undmobilfunknahe Dienste bereitzustellen, indem das Know-how und die Fähigkeitenihrer Mitglieder synchronisiert werden. Über die preisgekrönten Netzwerke ihrerMitglieder bietet die Organisation branchenführende Konnektivität für 90% ihrergesamten Fläche sowie optimierte kommerzielle Angebote, dediziertenAccount-Support und Mehrwertdienste in über 80 Ländern.Über Swisscom:Swisscom, das führende Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und eines derführenden IT-Unternehmen, hat seinen Hauptsitz in Ittigen in der Nähe derHauptstadt Bern. Bis zum Ende des 3. Quartals 2019 erwirtschafteten 19'500Mitarbeiter einen Umsatz von 8'456 Mio. CHF. Es befindet sich zu 51% im Besitzdes Bundes und ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen derSchweiz.Pressekontakt:Sylvia Braunlepress@freemove.com+44 79 8581 5966www.freemove.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127007/4500731OTS: FreeMoveOriginal-Content von: FreeMove, übermittelt durch news aktuell