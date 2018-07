Swisscom testet 5G-Anwendungen im bernischen Guttannen

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Zürich (awp) - Bis Ende Jahr führt Swisscom die neue Mobilfunkgeneration 5G in der Schweiz punktuell ein. Doch schon jetzt testet das Telekom-Unternehmen in der Berner Berggemeinde Guttannen verschiedene Anwendungen. Der Test läuft bis Ende Jahr, wie die Swisscom am Montag mitteilt.

In der Gemeinde Guttannen, die zwar nur 300 Einwohner zählt, aber mit 200 km2 zu den grössten Gemeinden des Kantons

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten