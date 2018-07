Swisscom prüft Einstieg in Computergaming-Wettkämpfe

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Bern (awp) - Einige Zeit nach dem Einstieg der Kabelnetzbetreiberin UPC in Computergaming-Wettkämpfe will Konkurrentin Swisscom offenbar nachziehen. "Wir prüfen derzeit einen Einstieg in Gaming/E-Sports", sagte Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher am Montagabend auf Anfrage zu einem entsprechenden Online-Artikel der "Handelszeitung".

Man überlege, wie ein gesellschaftlich verantwortungsvolles Angebot aussehen könnte. "Allfällige Neuerungen würden wir zu gegebener Zeit kommunizieren", sagte Hubacher weiter.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten