Swisscom ernennt neuen Leiter für IT, Netzwerk und Infrastruktur

Zürich (awp) - In der Konzernleitung des Telekomkonzerns Swisscom kommt es zu einem Wechsel. Der bisherige Leiter des Unternehmensbereichs IT, Netzwerk und Infrastruktur, Heinz Herren, gibt sein Amt ab und reduziert sein Pensum bei Swisscom auf 60 Prozent. Zu seinem Nachfolger und neuem Mitglied der Konzernleitung ist per 1. Februar 2019 Christoph Aeschlimann ernannt worden.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten