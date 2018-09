Swisscom-Finanzchef verteidigt Tarifänderungen

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Zürich (awp) - Die Swisscom verteidigt ihre Tarifänderungen, für die sie in den letzten Tagen zum Teil harsch kritisiert wurde. "Man darf bei aller Kritik auch nicht vergessen, dass die Tarife in den letzten zehn Jahren um rund 50 Prozent gesunken sind", sagte Finanzchef Mario Rossi im Interview mit AWP. "Zugleich investieren wir massiv in die Infrastruktur und bieten immer mehr."

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten