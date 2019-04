Swisscom Aktie: Solide Leistung!

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Swisscom hat ihre gesetzten Ziele erreicht und in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit einer soliden Leistung überzeugt. Der Umsatz lag mit 11,7 Mrd SFr in etwa auf dem Vorjahresniveau. Im gesättigten Schweizer Kerngeschäft war der Umsatz um 2,7% rückläufig. Der Rückgang von 242 Mio SFr war getrieben durch den anhaltenden Preisdruck und den Rückgang der Festnetztelefonie. Das Geschäft in Italien entwickelte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.