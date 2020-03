Swisscom Aktie: Solide Leistung!

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Swisscom hat 2019 ihre Ziele erreicht und in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine solide Leistung ausgewiesen. Der Umsatz sank im Rahmen der Erwartungen um 2,2%. Im gesättigten Schweizer Kerngeschäft schrumpfte der Umsatz um 2,8%. Der Rückgang beim Umsatz mit Telekom-Dienstleistungen um 290 Mio SFr wurde hauptsächlich getrieben durch den Preisdruck und dem Rückgang in der Festnetztelefonie. Positiv entwickelte sich das Geschäft in



