Swiss U-space implementiert nationales Fluginformations-Managementsystem für Drohnen

Genf (ots/PRNewswire) - Skyguide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543211-1&h=221705302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543211-1%26h%3D3551207774%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.skyguide.ch%252Fen%252F%26a%3DSkyguide&a=Skyguide), derFlugsicherungsdienst der Schweiz, und AirMap (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543211-1&h=2290850113&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543211-1%26h%3D4207082947%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airmap.com%252F%26a%3DAirMap&a=AirMap), die weltweitführende Luftraum-Informationsplattform für Drohnen, haben inKooperation mit dem Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)heute bekanntgegeben, dass sie das Fluginformations-Managementsystem(FIMS) Swiss U-space implementiert haben.Das FIMS ist eine Plattform für den Austausch von Luftfahrtdaten,das Skyguides Luftverkehrsmanagementsystem mittels offenerSchnittstellen mit UAS Service Providern (USPs) vernetzt, um einensicheren und regelkonformen Drohnenverkehr im bodennahen Luftraum zuermöglichen. Die FIMS-Implementierung ist ein wichtiger Meilensteinfür die Entwicklung des Swiss U-spaceImplementierungs-(SUSI-)Programms, die Netzwerkinfrastruktur für dasManagement des Drohnenverkehrs in der Schweiz.U-space setzt auf traditionelle Systeme für dasLuftverkehrsmanagement (ATM) auf und vereinfacht den Datenaustauschund die Interaktion zwischen Luftfahrtbehörden und Drohnenbetreibern.Als Bestandteil von U-space übermittelt die cloudbasierte,interoperable FIMS-Plattform durch ein Netzwerk von USPsInformationen, Anweisungen und Echtzeit-Verkehrsdaten des Luftraumsaus Skyguides ATM-System an Drohnenbetreiber.Teilnehmende USPs verbinden sich über offene Schnittstellen mitdem FIMS, um Dienste bereitzustellen, mit denen Drohnenbetreiber dieregulatorischen und betrieblichen Anforderungen leichter einhaltenkönnen. Das FIMS ist für die Vernetzung mit mehreren USPs konzipiert,um eine offene und wettbewerbliche Drohnenökonomie mit einemMarktplatz für Drohnendienstleistungen zu unterstützen."Das Swiss U-space FIMS ist ein kritischer Baustein bei dervollständigen UTM-Implementierung in der Schweiz", sagte Klaus Meier,Chief Technology Officer bei Skyguide. "Nach der Entwicklung vonSUSI, das von der BAZL entworfene Swiss U-spaceImplementierungs-Framework zur Erschaffung eines offenenUTM-Ökosystems in der Schweiz, sind wir hocherfreut, dieVerfügbarkeit der offenen FIMS-Schnittstellen zur Vernetzung vonSkyguide mit mehreren UAS Service Providern bekanntzugeben."Skyguide und AirMap haben in diesem Jahr bereits eineautomatisierte Genehmigungsprüfung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2543211-1&h=1067925375&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543211-1%26h%3D717630948%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.airmap.com%252Fskyguide-airmap-deploy-low-altitude-authorization-notification-capability-laanc-geneva-lugano-switzerland%252F%26a%3Dautomated%2Bauthorization%2Btrial&a=automatisierte+Genehmigungspr%C3%BCfung) für Swiss U-space durchgeführt. Mehr als 200 Betreiber habensich der Prüfung angeschlossen und nutzen die mobile SwissU-space-Anwendung zur Planung des operativen Betriebs sowie fürBeantragung und Erhalt einer automatischen Genehmigung, um nahe derFlughäfen von Lugano und Genf in den kontrollierten Luftraum zufliegen. Eine Ausdehnung auf weitere Flughäfen ist geplant."Das Schweizer FIMS ermöglicht die Vernetzung mehrerer USPs, umsicherheitskritische Informationen zum Luftraum zu übermitteln. Diesgeschieht über offene und interoperable Schnittstellen, umlandesweite U-space-Dienste für UAS-Betreiber bereitzustellen", sagteBen Marcus, Mitgründer und Chairman von AirMap. "Mit diesem neuenMeilenstein verteidigt die Schweiz ihre Spitzenposition bei derEinführung innovativer UTM-Dienste, die eine offene Drohnenökonomiefördern."In den kommenden Monaten wollen Skyguide und AirMap an einerflächendeckenden Implementierung des U-space-Systems arbeiten mitFertigstellung Anfang 2020.Ansprechpartner für Medien:Liberty Communications für AirMapmedia@airmap.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/288580/airmap_logo.jpgOriginal-Content von: AirMap, übermittelt durch news aktuell