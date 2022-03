Swiss Steel-Aktie: Personalveränderungen!

Der Verwaltungsrat der Swiss Steel Holding AG hat Marco Portmann per 1. April 2022 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Steel Gruppe ernannt. Der bisherige CFO, Dr. Markus Böning, hat sich entschieden, per 31. März 2022 von seiner Funktion zurückzutreten.

