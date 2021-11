Swiss Resource Capital AG: Silber Report 2021 – Update: Neue und relevante Informationen zum Download

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Herisau, 25. November 2021: Mit physischem Silber ließ sich allein in den Jahren 2009 bis 2020 in Euro eine durchschnittliche Jahresrendite von 11,2% erzielen. In US$ waren es immerhin noch 9,58% Wertsteigerung – wohlgemerkt pro Jahr!

In Zukunft wird vor allem der Energiesektor (im weitesten Sinne) eine dominante Rolle einnehmen. Der Einsatz in Photovoltaikanlagen, die schon jetzt einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



