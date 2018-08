Swiss Re versichert Betreiber von eingestürzter Brücke in Genua

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Zürich (awp/sda/reu) - Ein Konsortium um die Swiss Re muss möglicherweise für die finanziellen Folgen des Einsturzes einer Autobahnbrücke in Genua aufkommen. "Wir sind eine der wichtigsten Versicherungsgesellschaften von Autostrade per l'Italia", teilte eine Sprecherin des weltweit zweitgrössten Rückversicherers am Freitag in Zürich mit.

Autostrade betreibt unter anderem die Autobahn A10 entlang der Küste der italienischen Riviera, die über die eingestürzte Brücke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten