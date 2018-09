Swiss Re rechnet mit stabiler Preisentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re rechnet mit einem insgesamt stabilen Preisumfeld in seiner Branche. Das Marktumfeld bleibe zwar herausfordernd, es böten sich aber kurz- wie langfristig Wachstumschancen, schreibt Swiss Re am Montag anlässlich des Branchentreffens "Les Rendez-vous de Septembre" in Monte Carlo. Künftiges Wachstum könnten etwa digitale Lösungen bringen.

Bei der Preisentwicklung sieht Swiss Re allerdings keinen einheitlichen Trend. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten