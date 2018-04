Swiss Re publiziert „Financial Condition Report“ mit Fokus auf Details zum SST

Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re gibt am Dienstag im Rahmen des neu veröffentlichten "Financial Condition Reports" Details zum Kapitalmanagement nach dem Swiss Solvency Test (SST) bekannt. Dabei liegt die SST-Quote der Gruppe - wie bereits bekannt - bei 269 Prozent nach 262 Prozent vor Jahresfrist. Damit liege die Quote auch klar über dem vom Verwaltungsrat gesetzten Ziele von 220 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten