Swiss Re begibt Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio USD

Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re will sich über eine Wandelanleihe am Finanzmarkt Geld beschaffen. Er begibt eine nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sechs Jahren. In bestimmten Fällen sei jedoch eine frühere Rückzahlung in bar möglich, schreibt Swiss Re in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Den jährlich zu bezahlenden Zins für das Papier ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten