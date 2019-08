Swiss-Re-Tochter ReAssure übernimmt weiteres Lebensversicherungspaket

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Swiss-Re-Tochter ReAssure übernimmt als Abwickler ein weiteres geschlossenes Lebensversicherungspaket in Großbritannien.



Dabei kauft das Unternehmen dem Vermögensverwalter Quilter einen Bestand von rund 200 000 Policen der Gesellschaften Old Mutual Wealth Life Assurance und Old Mutual Wealth Pensions Trustees ab. Der Kaufpreis liege bei 425 Millionen britischen Pfund (rund 465 Mio Euro), teilte die Swiss Re am Montag in Zürich mit.

Der Deal umfasst den Angaben zufolge Vermögenswerte von zwölf Milliarden Pfund. Zudem will ReAssure rund 300 Mitarbeiter übernehmen. Insgesamt verwaltet die Swiss-Re-Tochter nach dem Abschluss des Geschäfts rund 4,5 Millionen Lebensversicherungsverträge. Der Deal soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

ReAssure ist auf die Verwaltung und Weiterführung geschlossener Lebensversicherungsbestände in Großbritannien spezialisiert. Das Unternehmen übernimmt dafür entsprechende Vertragspakete von anderen Versicherern. Den eigentlich geplanten Börsengang von ReAssure hatte die Swiss Re Mitte Juli wegen ungünstiger Marktbedingungen und der Zurückhaltung großer Investoren auf Eis gelegt./stw/mne/jha/